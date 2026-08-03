В Барнауле отметили 96-летие Воздушно-десантных войск России

Аллея героев-десантников появилась в Барнауле в 2019 году по инициативе Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России при поддержке фонда Владимира Шаманова, командования ВДВ и ветеранских организаций.
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