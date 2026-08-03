НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

В Барнауле отметили 96-летие Воздушно-десантных войск России

В Барнауле отметили 96-летие Воздушно-десантных войск России

Аллея героев-десантников появилась в Барнауле в 2019 году по инициативе Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России при поддержке фонда Владимира Шаманова, командования ВДВ и ветеранских организаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии