На таможне поймали контрабанду нефрита в Китай на 17 миллионов

Почти 16 тонн нефрита собирались вывезти контрабандой в Китай из Новосибирской области. Незаконный вывоз полудрагоценного камня нефрита на 17 миллионов рублей предотвратили в районе международного автомобильного пункта пропуска «Павловка» на российско-казахстанской границе.
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