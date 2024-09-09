На таможне поймали контрабанду нефрита в Китай на 17 миллионов

Почти 16 тонн нефрита собирались вывезти контрабандой в Китай из Новосибирской области. Незаконный вывоз полудрагоценного камня нефрита на 17 миллионов рублей предотвратили в районе международного автомобильного пункта пропуска «Павловка» на российско-казахстанской границе.