МЧС предупредило о сильном мокром снеге и гололеде на юго-востоке Кубани

МЧС предупредило о сильном мокром снеге и гололеде на юго-востоке КубаниПо данным МЧС, сегодня утром и до конца суток 3 января в юго-восточных районах края ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед.
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