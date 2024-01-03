МЧС предупредило о сильном мокром снеге и гололеде на юго-востоке Кубани

МЧС предупредило о сильном мокром снеге и гололеде на юго-востоке КубаниПо данным МЧС, сегодня утром и до конца суток 3 января в юго-восточных районах края ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед.