На Украине готовы говорить о мире, но с гарантиями

Условия нейтрального статуса Украины президент Украины Владимир Зеленский может обсудить только вместе с четким пакетом гарантий безопасности, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 февраля в интервью агентству УНИАН.
Условия нейтрального статуса Украины президент Украины Владимир Зеленский может обсудить только вместе с четким пакетом гарантий безопасности, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 февраля в интервью агентству УНИАН.
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