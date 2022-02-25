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На Украине готовы говорить о мире, но с гарантиями

Условия нейтрального статуса Украины президент Украины Владимир Зеленский может обсудить только вместе с четким пакетом гарантий безопасности, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 февраля в интервью агентству УНИАН.

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