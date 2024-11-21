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Царьград

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Цыганская семья поставила на счётчик женщину в Кургане

Цыганская семья поставила на счётчик женщину в Кургане

Каждый месяц с пенсионерки вымогали по 15 тысяч рублей.В Кургане произошел вопиющий случай, в котором два мошенника не славянской внешности обманули пожилую женщину и пытались вымогать у неё деньги.

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