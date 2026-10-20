The European Union reaffirmed its opposition to Arctic oil and gas development on Tuesday, even as the bloc prepares for another expensive winter with depleted gas storage and prices approaching levels last seen during the 2022 energy crisis.
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