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Генерал ВС США констатировал серьезное ослабление американской армии из-за Украины

Генерал ВС США констатировал серьезное ослабление американской армии из-за Украины

Помощь Киеву привела к тому, что американская армия не способна принять участие в других конфликтахГенерал ВС США Дон Болдук бьет тревогу из-за серьезного ослабления американской армии, к уоторому привела военная и финансовая помощь Украине.

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