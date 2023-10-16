Помощь Киеву привела к тому, что американская армия не способна принять участие в других конфликтахГенерал ВС США Дон Болдук бьет тревогу из-за серьезного ослабления американской армии, к уоторому привела военная и финансовая помощь Украине.
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