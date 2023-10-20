Под Мглином иномарка врезалась в дерево, водитель погиб в горящем авто

По предварительной информации, 36-летний водитель Daewoo Nexia ехал со стороны г. Почепа, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в дерево, после чего произошло возгорание транспортного средства, - рассказали .
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