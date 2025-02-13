Привязывал к стулу, бил ремнем: житель Таврического района подозревается в истязании жены и сына. По версии следствия, 34-летний глава семейства много раз избивал руками, ремнем и палкой своих домочадцев.
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Привязывал к стулу, бил ремнем: житель Таврического района подозревается в истязании жены и сына. По версии следствия, 34-летний глава семейства много раз избивал руками, ремнем и палкой своих домочадцев.