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Эксперты спрогнозировали рост спроса на грузовую технику в России

Эксперты спрогнозировали рост спроса на грузовую технику в России

Спрос на грузовую технику во II и III квартале 2025 года будет расти. Это положительно отразится и на продажах по итогам года, следует из прогноза компании «Альфа-Лизинг», с которым ознакомились «Известия» 29 апреля.

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