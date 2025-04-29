Эксперты спрогнозировали рост спроса на грузовую технику в России

Спрос на грузовую технику во II и III квартале 2025 года будет расти. Это положительно отразится и на продажах по итогам года, следует из прогноза компании «Альфа-Лизинг», с которым ознакомились «Известия» 29 апреля.
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