Предприятие «Крымэкоресурсы» приглашает на работу:- Водителей категории Е (большегруз 20-40 т)- Водителей категории С (мусоровоз 7-10 т)- ГрузчиковУсловия работы: официальное трудоустройство, социальный пакет согласно ТК РФ, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, работа на новом подвижн.