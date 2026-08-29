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WEB-прокси появился в Telegram на Android — он позволяет обходить блокировки, маскируя трафик Telegram под обычный сайт

WEB-прокси появился в Telegram на Android — он позволяет обходить блокировки, маскируя трафик Telegram под обычный сайт

Ранее WEB-прокси появился в Telegram Desktop Telegram добавил Web-прокси в Android-приложении. Новая возможность появилась в бета-версии клиента и представляет собой аналог функции, ранее появившейся в версии Telegram для настольных ПК.

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