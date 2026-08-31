Франция готовит в Африке реванш руками украинцев

За недавними атаками террористов в Мали стояли французские и украинские спецслужбы, заявили в МИД РФ, подчеркнув, что альянс Парижа и Киева пытается свергнуть и другие правительства в Сахеле.
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