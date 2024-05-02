Состоялся выход пре-патча для World of Warcraft: Cataclysm Classic На сервера World of Warcraft: Wrath of ...

Состоялся выход пре-патча для World of Warcraft: Cataclysm ClassicНа сервера World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic было установлено предварительное обновление Cataclysm Classic, в котором игроки могут создать новых персонажей за новые рассы Воргенов и Гоблинов, а также опробововать новые изменения… источник.
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