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Царьград

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"Давайте спалим": В Одессе женщина пыталась повесить флаг России на месте памятника Екатерине II. Националисты пришли в ярость

"Давайте спалим": В Одессе женщина пыталась повесить флаг России на месте памятника Екатерине II. Националисты пришли в ярость

Женщину, которая хотела на Екатерининской площади в Одессе разместить флаг России, местные националисты оскорбили и сдали полиции.

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