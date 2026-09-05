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Голенков переходит в «Балтику» из «Ростова» за 150 млн рублей. Контракт – до 2029-го (Иван Карпов)

Егор Голенков переходит из «Ростова» в «Балтику», сообщает инсайдер Иван Карпов. Сумма трансфера – 150 млн рублей.

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