Мировое обозрение

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Кавалерийская атака Польши на «Газпром»

Кавалерийская атака Польши на «Газпром»

Существует известный миф о том, что в сентябре 1939 года польская кавалерия, обнажив сабли, бросилась в конную атаку на немецкие танки.

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