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Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Конечно, врагов в виде "незаменимых спецов" тут в избытке. А они не менее вражисчтые, как обменянныеНам в России враг...
  • Silver Kont
    А ФСБ к этому не проявляет никакого интереса? А то похоже на терракт, тем более, что штрафов на 350 тыров, а в "Кроку...Водитель, спровоц...
  • Silver Kont
    Да , надо было добивать пидараса на месте, а не везти в больницу....Водитель, спровоц...

Королева нацизма: какие скелеты в шкафу хранит первая леди Украины Елена Зеленская

Королева нацизма: какие скелеты в шкафу хранит первая леди Украины Елена Зеленская

Скандально известная жена утратившего легитимность президента* Украины Елена Зеленская катается на дорогих авто, тратит миллионы долларов в элитных бутиках и разъезжает по заграницам, в то время, как в ее стране пенсионеры голодают, а мужчины боятся лишний раз выйти на улицу, чтобы не быть пойманными ТЦК (Территориальными центрами комплектования).

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Комментарии
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Eduard
Эти миллионы взятка,но как видите все молчат!
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19 час.

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