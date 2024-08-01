Скандально известная жена утратившего легитимность президента* Украины Елена Зеленская катается на дорогих авто, тратит миллионы долларов в элитных бутиках и разъезжает по заграницам, в то время, как в ее стране пенсионеры голодают, а мужчины боятся лишний раз выйти на улицу, чтобы не быть пойманными ТЦК (Территориальными центрами комплектования).