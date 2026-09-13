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Царьград

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Нардеп Горбенко сообщил об ультиматуме, выдвинутом Грецией Украине из‑за ракет

Нардеп Горбенко сообщил об ультиматуме, выдвинутом Грецией Украине из‑за ракет

Украинские власти отвергли такое предложение, заявил депутат Верховной рады Руслан ГорбенкоГреция поставила Украине ультиматум из‑за ракет для систем Patriot.

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