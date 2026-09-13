Нардеп Горбенко сообщил об ультиматуме, выдвинутом Грецией Украине из‑за ракет

Украинские власти отвергли такое предложение, заявил депутат Верховной рады Руслан ГорбенкоГреция поставила Украине ультиматум из‑за ракет для систем Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ "Путин не останав...
- МЗ Оружие "дополните...
- Мишустин предложи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым