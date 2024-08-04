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На пульсе времени

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  • Валерия
    Господи, какую только хрень не прочитаешь на мир тесен. Каждый недоумок мнит себя экспертом.🤮Может ли Белоусов...
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    Им усраина нужна пока выход к черному морю есть. Как только Одесская и Николаевская области вернутся домой. Начнут рв...В ответ на ультим...
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Путин раскрыл, сколько времени есть у России после пуска американских ракет из Германии

Путин раскрыл, сколько времени есть у России после пуска американских ракет из Германии

Нынешняя ситуация с безопасностью в мире напоминает то, что происходило в период "Холодной войны". Тогда точно также нагнетали обстановку и пугали друг друга сокрушительными ударами.

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