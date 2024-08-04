Путин раскрыл, сколько времени есть у России после пуска американских ракет из Германии

Нынешняя ситуация с безопасностью в мире напоминает то, что происходило в период "Холодной войны". Тогда точно также нагнетали обстановку и пугали друг друга сокрушительными ударами.
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