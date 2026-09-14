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OIL in the Danger Zone

OIL in the Danger Zone

OIL in the Danger Zone Crude Oil Futures NYMEX:CL1! afurs1 Light crude oil prices have surged dramatically since reaching their summer lows in the $60 range, climbing more than 50% and pushing back into the psychologically significant $100 region.

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