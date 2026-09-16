Елена Бирюкова раскрыла секреты счастья с бывшим Климовой и дружбы с актрисой

Елена Бирюкова уверена, что они с супругом идеальная пара. Актрисе не пришлось отбивать суженого у его бывшей — Екатерины Климовой.
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