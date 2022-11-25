Фонтанка

89 подписчиков

Свежие комментарии

  • Борис
    Обычная певичка , в сраном ссср был анекдот про эпоху брежнева и эта срань поверила что она что-то значит в стране .«Кто такая Алла П...
  • БОРИС КУЛАНИН
    Половина армии вернуть, чтоб область прочесать....милиция несправляется!В Ленобласти неиз...
  • Павел К
    А ходить будут на тебя?  Сама уберёшься.«Пока меня никто ...

Картина дня

наверх