Постреляли называется

Реакция Лондона на судебное решение о казни двух подданных королевства Шона Пиннера и Эйдена Аслина: Глава МИД Великобритании Трасс осудила приговор британских граждан к смертной казни в ДНР, назвав это судебное решение фиктивным и нелегитимным.