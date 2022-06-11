Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий НОРД
    Да неблагодарное это дело трепат языком насчет каких-то сроков. Главное минимализировать потери бойцов.Названы вероятные...
  • Плоскогубцев
    Раз военнопленные, значит признаёт, что Мелкобритания воюет с ДНР и значит эта Лиза должна обратиться лично к Денису ...Иностранцы высмея...
  • Серж Южанин
    .Украина осталась ...

Постреляли называется

Постреляли называется

Реакция Лондона на судебное решение о казни двух подданных королевства Шона Пиннера и Эйдена Аслина: Глава МИД Великобритании Трасс осудила приговор британских граждан к смертной казни в ДНР, назвав это судебное решение фиктивным и нелегитимным.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх