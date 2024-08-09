F-16 на украинском фронте: Как истребители могут изменить ход конфликта Ирэн ОрлонскаяЗапад продолжает осуществлять программу по передаче Украине истребителей F-16, которые являются одними из самых популярных и известных боевых самолетов в мире.
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