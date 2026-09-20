Военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что международному сообществу следует признать поражение Украины.
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