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Царьград

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Европарламент расследует поездку депутатов на 9 Мая в Москву

Европарламент расследует поездку депутатов на 9 Мая в Москву

Европарламент начал расследование визита пяти депутатов из Словакии, Германии, Чехии и Кипра в Москву на празднование 80-летия Победы.

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