Незаконную деятельность цеха по производству «незамерзайки» пресекли сотрудники полиции в Башкортостане

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Бирскому району в ходе оперативной операции обнаружен подпольный цех, в котором нелегально производили жидкость стеклоомывателя.
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