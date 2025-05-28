Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности

Евразийский континент важно превратить в пространство мира и стабильности. Об этом 28 мая заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, текст которого опубликован на сайте Кремля.