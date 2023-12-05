БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Встречайте, суки, Папу»: Год назад экипаж СУ-24 ЧВК «Вагнер» повторил подвиг Николая Гастелло. Герои не умирают...

СвойИнтересное, злободневное, актуальное. Александр Антонов и Владимир Никишин. Фото из личного архива лётчиков 2 декабря 2022 года, выполняя боевое задание в районе Клещеевки, ВСУ попытались прорвать позиции «музыкантов» и возникла очень угрожающая ситуация.

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Комментарии
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татьяна кирк
А вы говорите - уже не тот народ. Тот, всё тот-же ! И &quot;Матросовы&quot;. и&quot; Гастелло&quot;.А вспомните бойца Филиппова, подорвавшего себя вместе с  талибами в Сирии ? Сколько наших ребят  повторили его подвиг  на Украине!  Кто ещё на такое способен ?  Да никто ! Так что если и есть избранный Богом народ, так это  россияне , независимо от вероисповедания.  Низкий поклон матерям и отцам, воспитавших таких удивительных героев !🤦‍♀️
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Вечная память героям! Пусть земля им будет пухом!
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Мне совершенно плевать на подковёрные козни властей, карьерное шевеление паркетных генералов и грязные деньги барыг, греющих руки на смерти, меня волнуют только наши бойцы, отдающие свои пот, кровь и жизнь на фронте. А Герои не умирают, как не погибают и лётчики, они просто улетают в вечность, навсегда оставив в ней свой яркий, бессмертный след... Вечная память нашим ребятам.
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