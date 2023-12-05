СвойИнтересное, злободневное, актуальное. Александр Антонов и Владимир Никишин. Фото из личного архива лётчиков 2 декабря 2022 года, выполняя боевое задание в районе Клещеевки, ВСУ попытались прорвать позиции «музыкантов» и возникла очень угрожающая ситуация.
«Встречайте, суки, Папу»: Год назад экипаж СУ-24 ЧВК «Вагнер» повторил подвиг Николая Гастелло. Герои не умирают...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
татьяна кирк
А вы говорите - уже не тот народ. Тот, всё тот-же ! И "Матросовы". и" Гастелло".А вспомните бойца Филиппова, подорвавшего себя вместе с талибами в Сирии ? Сколько наших ребят повторили его подвиг на Украине! Кто ещё на такое способен ? Да никто ! Так что если и есть избранный Богом народ, так это россияне , независимо от вероисповедания. Низкий поклон матерям и отцам, воспитавших таких удивительных героев !🤦♀️
Ответить
6 час.
Виктор Михалев
Вечная память героям! Пусть земля им будет пухом!
Ответить
5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Мне совершенно плевать на подковёрные козни властей, карьерное шевеление паркетных генералов и грязные деньги барыг, греющих руки на смерти, меня волнуют только наши бойцы, отдающие свои пот, кровь и жизнь на фронте. А Герои не умирают, как не погибают и лётчики, они просто улетают в вечность, навсегда оставив в ней свой яркий, бессмертный след... Вечная память нашим ребятам.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии