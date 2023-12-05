«Встречайте, суки, Папу»: Год назад экипаж СУ-24 ЧВК «Вагнер» повторил подвиг Николая Гастелло. Герои не умирают...

татьяна кирк

А вы говорите - уже не тот народ. Тот, всё тот-же ! И "Матросовы". и" Гастелло".А вспомните бойца Филиппова, подорвавшего себя вместе с талибами в Сирии ? Сколько наших ребят повторили его подвиг на Украине! Кто ещё на такое способен ? Да никто ! Так что если и есть избранный Богом народ, так это россияне , независимо от вероисповедания. Низкий поклон матерям и отцам, воспитавших таких удивительных героев !🤦‍♀️