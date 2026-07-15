В Севастополе продолжается сбор урожая черешни

До конца сезона планируют выйти на 130 тонн — больше прошлогоднего показателя.Сбором ягод занимаются три профильных хозяйства, которые выращивают сорта, адаптированные к местному климату, и поставляют свежую черешню на рынки города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)