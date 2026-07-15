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Вести Севастополь

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В Севастополе продолжается сбор урожая черешни

В Севастополе продолжается сбор урожая черешни

До конца сезона планируют выйти на 130 тонн — больше прошлогоднего показателя.Сбором ягод занимаются три профильных хозяйства, которые выращивают сорта, адаптированные к местному климату, и поставляют свежую черешню на рынки города.

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