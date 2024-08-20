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Почему СВО до сих пор не окончена: Ответ дали мосты

Почему СВО до сих пор не окончена: Ответ дали мосты

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 113K прочитали ВСУ взорвали последний мост через реку Сейм в Курской области.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Найдите кому это выгодно во власти, минобороны, генштабе, бизнесе и вопрос будет сразу решен...
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16 час.
Александр Котов
Врага видимо выгодно не трогать ГШ
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12 час.

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