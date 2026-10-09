‼️🇷🇺 Русский язык объединяет страны СНГ, а снятие торговых барьеров откроет новые возможности — Путин ▪️На саммите СНГ в Туркменистане президент назвал русский язык мощной объединяющей силой на всём пространстве Содружества.
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