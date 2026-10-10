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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс рад партнерству с Айо Досунму: «Редко встречаю того, кто готов поливать меня руганью на площадке в ответ»

Защитник Айо Досунму подписал пятилетний контракт на 112 млн с «Тимбервулвз» в это межсезонье и почувствовал себя на своем месте.

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