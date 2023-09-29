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Овечкин стал переводчиком Мирошниченко после его дебютного матча за «Вашингтон»

Овечкин стал переводчиком Мирошниченко после его дебютного матча за «Вашингтон»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил переводчиком своего соотечественника, новичка столичного клуба, форварда Ивана Мирошниченко после предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

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