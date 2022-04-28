Бензема и Бернарду Силва – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов. Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва забил победный гол в игре с «Реалом» (4:3), преодолев дистанцию в 13,46 км, точность передач – 95%.

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