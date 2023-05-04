Военное обозрение

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Производство и расход: ситуация вокруг ракет GMLRS

Производство и расход: ситуация вокруг ракет GMLRS

Один из первых эпизодов применения HIMARS на Украине. Фото Минобороны Украины Американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS используют унифицированные боеприпасы семейства Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS).

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