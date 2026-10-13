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Спорт Уик-Энд

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«Динамо» лидирует - резюме эксперта: Карпин как тренер уступает Шварцу

«Динамо» лидирует - резюме эксперта: Карпин как тренер уступает Шварцу

Футбольный функционер Тимур Гурцкая заявил, что возглавляющий московское «Динамо» Сандро Шварц сильнее как тренер, чем Валерий Карпин, работающий в сборной России по футболу.

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