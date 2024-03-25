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25 марта 2024 года – народный праздник Феофанов день: история, традиции и запреты

25 марта 2024 года – народный праздник Феофанов день: история, традиции и запреты

25 марта 2024 года – народный праздник Феофанов день: история, традиции и запреты Даниил Архаров25 марта 2024 года отмечается народный праздник Феофанов день, сопровождаемый определёнными запретами и традициями.

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