«Сереж, ну их на»: Рогозин намекнул заму Лаврова на войну России с США

По мнению бывшего главы «Роскосмоса», «пора переходить к делу»Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, Москва работает над тем, чтобы удержать их от этого противостояния.