Daily Storm

582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Чернышев
    Пара наводить в стране порядок. Менять пенсионную реформу, Национализировать Железные дороги, добычу полезных ископае...«Ниндзя» Пугачева...
  • Алиса Ногайлиев
    Приехала уехала какая разница бог ей судья«Ниндзя» Пугачева...
  • Юджин Ворофикин
    Жалко ,что Песков ещё в жопу не поцеловал Пугачиху. Мерзко, гадко. Хорош Песков- патриот. Двуличный персонаж.«Ниндзя» Пугачева...

«Сереж, ну их на»: Рогозин намекнул заму Лаврова на войну России с США

«Сереж, ну их на»: Рогозин намекнул заму Лаврова на войну России с США

По мнению бывшего главы «Роскосмоса», «пора переходить к делу»Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, Москва работает над тем, чтобы удержать их от этого противостояния.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх