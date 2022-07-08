Труднейшее решение Путина: за что извиняется президент Болгарии

вк

владимир казарский

Хватит уже, наверное, в очередной раз "входить в положение" Болгарии. Нынешних правителей выбирали сами болгары. И спускать на тормозах подобное хамство - плюнуть самим себе в лицо. Разорвать дипломатические отношения и любое экономическое сотрудничество. Захотят нормальных отношений, пусть об этом сами и думают. А то хамить начинают уже всякие карлики, возомнившие себя невесть чем..