Медвежий угол
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Медвежий угол

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Труднейшее решение Путина: за что извиняется президент Болгарии

Труднейшее решение Путина: за что извиняется президент Болгарии

Отношения России и Болгарии, которую русские спасли полтора века назад от турецкого ига, имеют бурную историю, что подтверждают события последних дней.

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Комментарии
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вк
владимир казарский
Хватит уже, наверное, в очередной раз &quot;входить в положение&quot; Болгарии. Нынешних правителей выбирали сами болгары. И спускать на тормозах подобное хамство - плюнуть самим себе в лицо. Разорвать дипломатические отношения и любое  экономическое сотрудничество. Захотят нормальных отношений, пусть об этом сами и думают. А то хамить начинают уже всякие карлики, возомнившие себя невесть чем..
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2 г.
вл
валерий лисицын
Хватит  уже про невинный народ нам песни петь , коли он позволяет всяким иноагентам править Болгарией значит он согласен с такой политикой. Болгары продаются не впервой.
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2 г.
вд
валерий двойнишников
Нашим горемыкам у Алжира поучиться бы!
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2 г.

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