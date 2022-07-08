Отношения России и Болгарии, которую русские спасли полтора века назад от турецкого ига, имеют бурную историю, что подтверждают события последних дней.
Труднейшее решение Путина: за что извиняется президент Болгарии
Комментарии
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вк
владимир казарский
Хватит уже, наверное, в очередной раз "входить в положение" Болгарии. Нынешних правителей выбирали сами болгары. И спускать на тормозах подобное хамство - плюнуть самим себе в лицо. Разорвать дипломатические отношения и любое экономическое сотрудничество. Захотят нормальных отношений, пусть об этом сами и думают. А то хамить начинают уже всякие карлики, возомнившие себя невесть чем..
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2 г.
вл
валерий лисицын
Хватит уже про невинный народ нам песни петь , коли он позволяет всяким иноагентам править Болгарией значит он согласен с такой политикой. Болгары продаются не впервой.
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2 г.
вд
валерий двойнишников
Нашим горемыкам у Алжира поучиться бы!
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2 г.
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