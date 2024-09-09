Цай Ци встретился с президентом Сомали

Пекин, 7 сентября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК Цай Ци в пятницу встретился с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом, который находится в Пекине для участия в саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству /ФКАС/.