Киевский режим получил очередные удары возмездия. Масштаб поврежденных объектов колоссален

Вооруженные силы РФ нанесли сегодня групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны России.
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