NYP: Нэнси Пелоси получила одну из самых высоких инвестдоходностей в конгрессе

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции.
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