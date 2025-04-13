Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Названы самые заселенные детьми мигрантов регионы России

Названы самые заселенные детьми мигрантов регионы России

Названы регионы в России, где проживает наибольшее количество детей мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ По данным ведомства, больше всего детей мигрантов проживает, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

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