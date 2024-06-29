Ветеринар Меликова: даже вареную или жареную рыбу не стоит давать питомцам

Сырая рыба представляет собой серьезную угрозу для здоровья и даже жизни питомцев. Об этом "Газете.Ru" рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова.