Представлен OnePlus Open — складной смартфон со сверхъярким экраном, флагманскими камерами и неубиваемой петлёй

Компания OnePlus официально представила свой первый складной смартфон с гибким дисплеем. Аппарат OnePlus Open разрабатывался совместно с Oppo, которая ранее уже выпустила складные смартфоны Find N и Find N2.
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