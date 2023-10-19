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Мировое обозрение

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Представлен OnePlus Open — складной смартфон со сверхъярким экраном, флагманскими камерами и неубиваемой петлёй

Представлен OnePlus Open — складной смартфон со сверхъярким экраном, флагманскими камерами и неубиваемой петлёй

Компания OnePlus официально представила свой первый складной смартфон с гибким дисплеем. Аппарат OnePlus Open разрабатывался совместно с Oppo, которая ранее уже выпустила складные смартфоны Find N и Find N2.

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