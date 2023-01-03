Картаполов: вопрос увеличения периода срочной службы в ВС РФ нужно поднимать после окончания СВО

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в эфире радио “Комсомольская правда” заявил, что сейчас нет необходимости дискутировать об увеличении периода срока службы в Вооруженных Силах России.
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