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Картаполов: вопрос увеличения периода срочной службы в ВС РФ нужно поднимать после окончания СВО

Картаполов: вопрос увеличения периода срочной службы в ВС РФ нужно поднимать после окончания СВО

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в эфире радио “Комсомольская правда” заявил, что сейчас нет необходимости дискутировать об увеличении периода срока службы в Вооруженных Силах России.

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