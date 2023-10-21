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Минздрав Палестины заявил о гибели 4385 человек с начала эскалации

Минздрав Палестины заявил о гибели 4385 человек с начала эскалации

С начала эскалации конфликта в Израиле погибли 4385 палестинцев. Об этом 21 октября заявило министерство здравоохранения Палестины в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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