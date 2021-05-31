Свежие комментарии

  • Владислав Дьяков-Таций
    Здравствуйте! Созвездие интересных ресурсов теперь выглядит так, как в правом столбце Портала, в глобальном блоке "Ин...Первая запись!

Володин дал свою оценку ситуации с ростом цен на металл

Володин дал свою оценку ситуации с ростом цен на металл

Он поддержал позицию первого вице-премьера Андрея Белоусова.Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал интервью первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, в котором тот упрекнул российских производителей в попытке нажиться в трудное время.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх